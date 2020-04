L'agence Bruss'help, qui coordonne l'aide d'urgence apportée aux personnes sans-abri et mal logées à Bruxelles, s'est dotée depuis 15 jours d'une nouvelle plateforme pour gérer la crise du coronavirus, a-t-elle expliqué lundi. Le logiciel permet de suivre les places d'accueil disponibles dans différents services en temps réel et de manière centralisée, pour orienter rapidement les sans-abri vers un hôpital ou un hébergement.

"Les médecins qui parcouraient les différents centres d'accueil avaient besoin d'une interface pour inscrire leur diagnostic et pour orienter les personnes, en fonction de si elles étaient touchées par le Covid-19 ou non", explique le directeur de Bruss'help, Frédéric Bertrand.

Le logiciel a permis d'automatiser la coordination entre différents organismes d'accueil. Les données de la Croix-Rouge, du Samusocial ou d'autres services ne correspondaient pas entre elles. "Avant, nous devions téléphoner aux différents centres ou associations. Nous consultions une douzaine de tableurs Excel différents pour connaître les disponibilités. Nous perdions donc du temps et des données", précise Frédéric Bertrand. Le nouveau système pourra être adapté une fois la crise sanitaire terminée.

Il ne s'agit pas d'un outil de traçage. La base de données respecte le secret médical et le secret professionnel, assure enfin Bruss'help.

