Le Premier ministre belge a réagi à l'annonce de la démission de Theresa May.

"En dépit de nos différences, Theresa May a fait preuve d'une grande ouverture pour résoudre le Brexit pour le Royaume-Uni et l'Union européenne. Je veux la remercier pour sa détermination et sa coopération", a réagi sur Twitter le Premier ministre Charles Michel, à l'annonce de la démission de la Première ministre britannique Theresa May.

"Une sortie ordonnée reste le meilleur moyen de sauvegarder les intérêts de nos populations et de nos économies. Continuons sur cette voie !", a souligné Charles Michel.