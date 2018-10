Brel: "Ce qui alimentait la vie de mon père, c'était la liberté"

On connaît France Brel de loin : gouaille à haut octane et générosité - verbale mais pas seulement - qui ramènent à papa Brel. Lui, performer belge génial et fantasque, obsédé par l'enfance sans fin, occasionnellement péremptoire. France est la deuxième fille (1953) de celui qu'elle nomme " Jacques ", " Brel " ou " mon père " au gré des phrases. On la rencontre à la fondation Jacques Brel, installée en plein centre de Bruxelles. Face à une statue supposée incarner le père, et sur laquelle elle préfère ne pas se prononcer publiquement...

