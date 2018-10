Bourgmestre, un vrai job de merde ?

Ce 3 décembre 2018, je vivrai une journée difficile. D'une part, sur la base d'un choix de raison, je retournerai à la vie civile, pouvant à nouveau consacrer du temps à ma profession, à mes passions et surtout à ma famille (merci, Marie, de m'avoir attendu). D'autre part, je mettrai un terme à six années qui auront été les plus exaltantes de mon existence. Je me sens un peu comme Frodon ( NDLR : le personnage principal du livre Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien) à la fin de l'histoire.

