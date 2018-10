Blocage N-VA des primes linguistiques : Vervoort presse Michel de "dégeler" Jambon

Jan Jambon (N-VA) voit des irrégularités partout. En tout cas dans le mécanisme des primes linguistiques versées aux agents locaux bruxellois. Le ministre fédéral de l'Intérieur est assailli de doutes : les montants accordés aux fonctionnaires (1050 à 3100 euros bruts par an) sont à ses yeux libérés un peu trop à la légère et bien trop souvent sans lien établi avec ce qu'il considère comme un justificatif élémentaire : l'attestation de bilinguisme délivrée par Selor, le bureau de sélection de l'administration fédérale. Il y voit assez de motifs et de prétextes pour bloquer l'argent fédéral prévu chaque année pour rembourser communes et CPAS bruxellois de cette charge financière. 25 ...