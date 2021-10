La cour d'appel de Liège a condamné mardi 17 militants et responsables de la FGTB à des peines allant de 15 jours à 1 mois avec sursis et à des amendes allant de 200 à 350 euros. Ils étaient poursuivis à la suite d'une action de blocage du pont de Cheratte en octobre 2015 lors d'un mouvement de grève.

Le 19 octobre 2015, lors d'une journée de grève nationale entamée en réaction aux mesures du gouvernement Michel, environ 300 manifestants avaient bloqué le viaduc de Cheratte sur l'autoroute E40.

Le tribunal correctionnel de Liège avait condamné en novembre 2020 ces 17 syndicalistes, dirigeants et affiliés de la FGTB, à des peines allant de 15 jours de prison avec sursis à 1 mois de prison avec sursis et avec amendes de 600 euros. Le syndicat avait directement décidé de faire appel de la décision.

Devant la cour d'appel de Liège, ces 17 syndicalistes avaient de nouveau contesté les faits, affirmant avoir rejoint un barrage déjà installé préalablement et dans un mouvement parasité par des casseurs extérieurs au syndicat.

"Le droit de grève fondamental mais pas absolu"

Dans un arrêt longuement motivé sur les raisons de la culpabilité, la cour a considéré que les prévenus ont bien commis une entrave méchante à la circulation et que le droit de grève, même s'il est fondamental, n'est pas absolu et ne peut être retenu comme cause de justification.

La cour a effectué une distinction parmi les prévenus entre les dirigeants et les militants. Les dirigeants ont été condamnés à des peines d'un mois de prison avec sursis. Les militants ont été condamnés à des peines de 15 jours de prison avec sursis. La cour a prononcé des amendes pénales en plus de ces condamnations. Celles-ci s'élèvent à 200 euros (à multiplier par les décimes) pour les militants et à 250 ou 350 euros pour les dirigeants.

Le président de la FGTB, Thierry Bodson, alors secrétaire général, fait partie des prévenus condamnés à une peine d'un mois de prison et à une amende de 250 euros.

