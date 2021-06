Bientôt un "droit de visite" assoupli de la police chez les sans-papiers réfractaires?

Une interdiction légale de la détention d'enfants expulsés, un test de dépistage au coronavirus obligatoire pour les personnes en séjour illégal et une loi moins rigide sur les permis de séjour: le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) dépose aujourd'hui un projet de loi sur la table du gouvernement fédéral. Mais pour parvenir à un accord, il devra d'abord parvenir à rassembler la droite et la gauche, écrivent vendredi Het Laatste Nieuws et De Morgen.

