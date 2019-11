Vous aspirez à une alimentation plus saine, à des produits durables et accessibles, à un monde moins pollué, à une économie régénératrice, plus coopérative et porteuse de sens ? Nous aussi ! Pour y arriver, il est aussi indispensable de rendre le système financier plus vertueux, afin de contribuer au projet d'une société plus durable.

Qui n'a pas rêvé en octobre 2008, en pleine crise financière, d'une banque résiliente, fiable, durable dans laquelle nous aurions pu déplacer notre épargne en toute sécurité ? Sommes-nous amnésiques?

Aujourd'hui, il est possible de contribuer à la création de NewB : une future banque coopérative vertueuse où les décisions sont prises par les citoyens, dans l'intérêt des citoyens. Où le bien commun prend le pas sur les intérêts privés.

Incendies en Amazonie, inondations à Venise, constats alarmants sur la perte de la biodiversité, mouvements sociaux et troubles politiques en Amérique latine, protestations sociales chez nous, colère face à la croissance des inégalités, explosion des burn out, bore out et autres manifestations de mal-être par rapport à un monde du travail oppressant... nous recevons de nombreux signaux, symptômes d'un système fondé sur l'épuisement insensé des ressources de la planète et des humains qui l'habitent.

A notre échelle, la mise sur pied d'une banque coopérative, c'est une manière de contribuer concrètement aux changements systémiques nécessaires afin de garantir la possibilité d'une vie digne à chacun-e sur la planète terre, aujourd'hui et demain.

Car comment pouvons-nous imaginer contribuer à une économie plus vertueuse tout en faisant circuler l'argent entre les citoyens, les universités, les associations, les entreprises, et l'Etat par l'intermédiaire de banques qui s'enrichissent de façon excessive, et financent des activités destructrices et amorales contraires à vos valeurs et aux engagements de ceux à qui vous transférer votre argent ? Tout est interrelié.

Quelle banque serait plus résiliente et fiable qu'une banque cogérée par des dizaines de milliers de citoyens, avec une équipe professionnelle pour coordonner et piloter les actions quotidiennes ? Alors oui, nous pouvons créer une alternative aux banques conventionnelles. Contribuons à la première banque durable belge offrant l'ensemble des services bancaires performants. Et les derniers employés du secteur bancaire, bientôt remplacés par l'intelligence artificielle, pourront eux aussi rejoindre NewB pendant sa croissance.

L'argent ne doit plus être un tabou. Nous avons le droit de savoir ce qui est fait avec notre épargne. Aujourd'hui les banques ne nous offrent que des prospectus lisses, avec de belles images. Mais quelle autre banque peut nous garantir qu'elle investit 100% de notre argent dans des projets vertueux pour les humains et la planète, et qu'elle survivra à une prochaine crise financière grâce à une gouvernance plus transparente ?

Coconstruire NewB est la démonstration que nous pouvons agir et penser collectivement pour un monde meilleur.

Il est temps d'agir ! Contribuez à une finance plus durable, tel le colibri (en fonction de vos moyens) avec 20-200-20.000€ au capital de NewB.

Emmanuel Mossay (co-Auteur de Shifting Economy),

Yvon Jadoul (Secrétaire Général, Smart),

Michel Bauwens (Fondateur, P2P Foundation),

Olivier Brissaud (Administrateur certifié indépendant),

Christophe Cocu (Directeur Général, La Ligue des Familles),

Julien Jacquet (Social Entrepreneur, PermaFungi),

Marc Lemaire (Fondateur Groupe One - EcoRes- Equilibre),

Olivier De Schutter (Professeur à l'UCLouvain),

Ilios Kotsou (académique ULB, Co-fondateur Emergences),

Cédric Chevalier (Comité Déclarons l'état d'urgence environnemental et social),

Nadine Gouzée (Économiste, Ex-Déléguée belge à l'ONU sur le développement durable),

Arnaud Zacharie (Secrétaire général du CNCD-11.11.11),

Martin François (Entrepreneur social, Neibo et Life is Wonderpoule),

Patrick Dupriez,

Nicolas Van Nuffel (Président de la Coalition climat),

Augustin Joiris (Directeur, Institut EcoConseil),

Jean-Pascal van Ypersele (Professeur à l'UCLouvain, Membre de l'Académie royale de Belgique),

Anne Drumaux (Professeur Solvay-ULB),

Martine Van Dooren (Conseillère Générale Honoraire à la direction générale de la coopération au développement (SPF Affaires Etrangères),

Philippe Defeyt (Président, Institut pour un développement durable),

Roland Moreau (President du Club de Rome-Chapitre européen),

Marek Hudon (Professeur à l'ULB),

Myriam Gérard (ex-secrétaire régionale de la CSC-Bruxelles),

Michel Gevers (professeur émérite à l'UCLouvain).