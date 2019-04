Belle journée printanière avant le retour de la pluie mardi

(Belga) Le soleil brillera généreusement ce lundi, à peine perturbé par quelques champs nuageux au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les températures seront très douces, entre 12 et 17 degrés, et le vent faible à modéré soufflera de secteur est, selon les prévisions de l'IRM.

En soirée, le ciel sera d'abord peu nuageux à serein, puis une perturbation abordera le pays à partir de la frontière française. Quelques faibles pluies seront possibles en fin de nuit. Les minima seront compris entre 3 et 9 degrés, sous un vent faible à modéré qui virera du secteur est au secteur sud. Mardi, les nuages se feront de plus en plus denses, annonçant le retour de la pluie et des averses locales. L'après-midi, les averses deviendront plus intenses avec localement un risque d'orage. Il fera toujours doux, avec des maxima oscillant entre 12 degrés à la mer et 15 à 16 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud puis d'ouest. Mercredi, le temps sera variable, avec un ciel alternant entre averses et éclaircies. (Belga)