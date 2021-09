Une étude vient de montrer qu'en moyenne, on retrouve huit substances chimiques dans les chambres des européens vivant près de zones agricoles. La Belgique est bien au-dessus de la moyenne.

L'organisation 'Save the bees and farmers' a mené l'enquête sur la présence des pesticides dans les chambres à coucher des Européens. Pour ce faire, elle a analysé les résidus de poussières de 21 chambres à coucher - venant chacun de pays différents - se trouvant dans des zones d'agriculture intensive où le ménage n'avait pas été fait pendant une semaine.

Les analyses ont révélé, qu'en moyenne, les échantillons étaient contaminés par 8 pesticides différents. Le pire score, de 23 pesticides détectés est pour la Belgique, devant l'Italie avec 13 pesticides détectés.

Risques de cancer accrus

Plus inquiétant encore, des pesticides suspectés de provoquer des cancers chez les humains ont été détectés dans un échantillon sur quatre. D'autres, suspectés de nuire à la reproduction humaine ont été trouvés dans 17 des 21 échantillons, soit dans plus de 80 % des différentes chambres. Des études précédentes ont déjà prouvé un lien entre la contamination des poussières par les pesticides et la contamination d'échantillons corporels, explique l'étude. Ainsi, les personnes vivant à proximité de terres agricoles traitées aux pesticides ont, non seulement tendance à avoir des niveaux plus élevés de pesticides dans les échantillons de cheveux et d'urine, mais aussi des niveaux plus élevés de dommages à l'ADN que les résidents plus éloignés. Cela se traduit par un risque accru de cancer, d'infertilité, de fausses couches, de malformations congénitales ou encore de puberté précoce, explique l'étude.

Les participants à l'étude ont d'ailleurs pu témoigner de leur ressenti sur leur qualité de vie, et beaucoup s'inquiètent déjà : "Les gens ne meurent pas immédiatement, mais ils ont plus de problèmes respiratoires, la maladie de Parkinson et le cancer. Il est difficile de prouver la causalité : des années s'écoulent souvent entre l'exposition au poison et la maladie rampante." raconte ainsi Sybilla Keitel qui vit près d'un "énorme champ" en Allemagne.

Des avancées européennes

Au niveau européen, on reconnaît déjà la dangerosité de certains pesticides pour la santé humaine. L'étude se base d'ailleurs sur les indications de l'Union européenne quand elle parle de pesticides suspectés de provoquer des cancers ou des problèmes de reproduction. L'an dernier la Commission européenne a d'ailleurs appelé à réduire de moitié l'usage des pesticides à risque d'ici 2030. Cependant, cette directive n'a pas été bien accueillie, et plusieurs Etats membres ont montré leur opposition au projet. En 2009 déjà, l'Union européenne avait mis en place un cadre réglementaire visant à réduire la dépendance des agriculteurs aux pesticides, notamment dans le but de réduire l'exposition des citoyens et de l'environnement à ces derniers. Douze ans plus tard, la Commission européenne elle-même a reconnu l'échec de cette directive, l'utilisation de pesticides n'ayant pas diminué au sein de l'Europe.

Marine Andrieu

