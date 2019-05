Le bourgmestre libéral de Malines, Bart Somers (Open Vld), veut refaire de la politique à l'échelon national, a-t-il annoncé dans une capsule vidéo diffusée sur le réseau social Facebook. Celui qui a encore été désigné "meilleur bourgmestre du monde" par un groupe de réflexion international il y a deux ans, se verrait bien au prochain gouvernement flamand.

"J'aime être bourgmestre. Je le suis depuis 18 ans déjà. J'y ai longtemps réfléchi et, honnêtement, j'ai hésité. Mais j'ai pris pour moi-même une décision très claire. En ces temps, je ne peux pas rester sur le côté. Je dois prendre mes responsabilités. Je retourne à la politique nationale, dans cette arène. Je veux élaborer au sein du prochain gouvernement flamand une politique de vivre-ensemble qui apporte des solutions, qui nous fasse tous avancer", explique en substance Bart Somers dans son message vidéo.

Sa priorité tourne autour de la sécurité, avec "du respect dans l'espace public. Des règles du jeu claires que tout le monde doit respecter et que nous appliquons". Bart Somers veut aussi une société dans laquelle "nous vivons les uns avec les autres et non les uns à côté des autres". Le libéral flamand souhaite également hisser les plus démunis vers la classe moyenne.

Si Bart Somers devait redevenir ministre -il a été ministre-président flamand au début des années 2000- dans le prochain gouvernement flamand, la ville de Malines se verrait dirigée par un autre bourgmestre, probablement issu de la famille libérale lui aussi.