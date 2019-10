Bart Somers et Lydia Peeters ont été nommés ministres au gouvernement flamand par l'Open VLD.

Le premier, bourgmestre de Malines, empoche la compétence des Affaires intérieures et du Vivre ensemble et sera vice-ministre-président du gouvernement flamand fraîchement formé. Lydia Peeters écope quant à elle de la Mobilité et des Travaux publics.