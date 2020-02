Le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers a reçu vendredi une lettre contenant de la poudre suspecte à son domicile à Deurne, a annoncé la police locale d'Anvers. La protection civile est sur place afin d'analyser le contenu du courrier. Un périmètre de sécurité a été dressé autour de la maison.

Le porte-parole de M. De Wever a également confirmé qu'une lettre suspecte a été trouvée. On ne sait pas exactement qui a fait la découverte et si Bart De Wever était chez lui au moment des faits. "L'un des résidents a trouvé la lettre et a prévenu la police", a déclaré la police, soulignant qu'avec les mesures prises, ils ne suivaient qu'une procédure de précaution standard.