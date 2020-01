Banque: 2019, l'année de l'écrémage

En optant de plus en plus pour l'e-banking, les clients forcent les banques à repenser leurs services. Et à se débarrasser d'un personnel devenu excédentaire, ou inadéquat. Idem chez Proximus, qui sabre dans l'effectif avant de réengager.

Assemblée générale de la Deutsche Bank, le 23 mai à Francfort. Le CEO Christian Sewing a eu du mal à calmer jusqu'à ses actionnaires. © KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Ce sont les banques qui auront le plus trinqué. Mais aussi des entreprises comme Proximus, NMLK ou Lhoist, qui ont annoncé de solides plans de restructuration. Sans parler des aveux de faillite, comme chez le verrier Durobor ou le tour-opérateur Thomas Cook . Le contexte macro-économique est connu : l'économie se digitalise, les clients modifient leurs habitudes de consommation, la croissance ralentit, la Belgique reste une petite économie, très ouverte sur le monde, donc très dépendante de l'état de santé de la planète. C'est dans cette toile d'araignée tissée de contraintes et d'incertitudes que les entreprises doivent tenir le cap. Et prendre dès à présent les mesures qui leur garantiront un avenir.

