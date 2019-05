opinion

"Avant de voter, n'oubliez pas"

Thierry Fiorilli Rédacteur en chef du Vif/L'Express

C'était en juin 2014. Le PS avait gagné au Sud et la N-VA avait mis le Nord en poche. Pour le fédéral, on pensait être reparti pour la gloire. Et puis Charles Michel l'a jouée forban. Premier ministre francophone du premier gouvernement fédéral abritant un parti nationaliste flamand. A droite toute. Cinq ans ont passé. A une vitesse folle mais émaillés de tant d'événements, de tant de nouvelles pratiques, de nouveaux langages, de nouveaux enjeux, de nouvelles réalités, qu'on dirait que ça en fait vingt. Et qu'on a tendance à oublier beaucoup de ce qui s'est passé, durant cette législature qui finit.

