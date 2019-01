Au Théâtre de Poche, un spectacle nourri par une récolte de témoignages se penche sur la question de la vie après la ménopause

En 2016, en France, la commission baptisée " Tunnel de la comédienne de 50 ans ", émanation de l'association Aafa (Actrices et acteurs de France associés), a commencé à faire parler d'elle dans les médias. A sa tête, la comédienne Marina Tomé dénonçait la sous-représentation voire l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans dans les films, à la télévision et au théâtre. C'est la découverte de l'existence de cette commission qui a donné l'idée à Caroline Safarian, elle-même comédienne mais surtout auteure et metteuse en scène ( Papiers d'Arménie, Last Minute in Erevan), d'écrire un spectacle sur les femmes de cet âge et les tabous qui leur sont liés. Ménopausées (1) repose sur le dépouillement de textes scientifiques et sur une série de témoignages, une cinquantaine, récoltés par l'auteure et par la comédienne Dominique Pattuelli.

...