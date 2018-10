Au moins un vol sur cinq annulé ce samedi à Brussels Airport, des négociations difficiles en vue

Aviapartner ne traitera aucun avion à Brussels Airport jusqu'à dimanche 06h00 tandis que la direction de la société de manutention et les syndicats doivent reprendre leurs négociations ce samedi matin à 10h00. Cela alors que l'aéroport devait accueillir 70.000 passagers ce samedi et 74.000 dimanche. En conséquence, 110 vols sur les 550 prévus, soit un cinquième, ont été annulés.

Une décision déjà prise hier soir par la plupart des compagnies aériennes touchées. "Grâce à cela, les passagers auront sans doute été avertis à temps par leur compagnie et ils seront peut-être moins nombreux à se rendre ici", espère une porte-parole de l'aéroport.

Une quarantaine de personnes ont dû y passer la nuit car elles ne disposent pas d'un logement à proximité ou sont en transfert. Elles ont reçu à boire et manger vendredi soir et se verront offrir un petit déjeuner ce matin.

Les recommandations

Brussels Airport recommande de consulter la liste des compagnies touchées par la grève sur son site internet avant de se rendre à l'aéroport et de contacter celles-ci le cas échéant. Les bagages des vols annulés ne sont eux pas encore disponibles. "Ceux-ci seront envoyés vers leur destination", précise Brussels Airport.

"Nous conseillons dès lors d'introduire une demande de récupération de bagage à destination auprès du service Lost & Found local de la compagnie aérienne. Si vous décidez de ne pas partir, vous pouvez vous adresser au service Lost and Found 'Welcome services' à Brussels Airport." Les bagages des passagers à l'arrivée ne sont pas non plus disponibles. Les voyageurs recevront un code qu'ils peuvent utiliser pour introduire une demande de récupération de bagage.

La direction espère parvenir "au plus vite" à un accord avec les syndicats

La direction de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner a espéré samedi matin "parvenir au plus vite à un accord" pour mettre fin à la grève de son personnel à Brussels Airport et pouvoir ainsi y redémarrer les vols. Cela alors que des négociations entre les deux parties reprendront à 10h00.

Aviapartner dit regretter cette grève "sauvage qui heurte gravement les passagers de Brussels Airport". Au total, 110 vols sur 550, soit un sur cinq, y ont été annulés samedi. A cause du mouvement, aucun vol ne peut en effet être traité pour les compagnies aériennes dont cette entreprise est l'opérateur à Zaventem.

Le chargement et le déchargement des bagages est touché mais aussi d'autres opérations sur le tarmac et dans les avions. Syndicats et direction se sont rencontrés à plusieurs reprises vendredi.

"Après des consultations intenses, Aviapartner a demandé hier aux représentants des syndicats de formuler, sur papier, leurs exigences afin que la direction puisse répondre concrètement et constructivement à chaque point." La direction espère parvenir au plus vite à un accord pour redémarrer les vols. "Nous devons tous ensemble penser aux passagers et aux familles partant en vacances", estime Laurent Levaux, président du Groupe Aviapartner, qui évoque "l'impact dramatique" de cette action sur les compagnies aériennes et leurs clients en période de vacances

A Liège Airport, qui avait également été touché par un arrêt de travail du personnel d'Aviapartner vendredi, aucune perturbation n'est attendue ce samedi. En effet, aucun vol n'y a été dévié depuis Bruxelles, contrairement à vendredi. En solidarité avec leurs collègues de Zaventem, les travailleurs basés à Bierset avaient alors arrêté le travail.

Direction et syndicats de la société d'assistance aéroportuaire Aviapartner ont repris les négociations samedi matin, à 10h00, à Brussels Airport. Les représentants des travailleurs redoutent cependant des discussions difficiles.

Des débats toute la journée

Les syndicats s'attendent à ce que les débats durent toute la journée et ils entendent y vendre chèrement leur peau. "Lors des deux précédentes grèves, nous nous sommes remis au travail avec seulement des promesses en l'air", rappelle un des secrétaires syndicaux. "Lors du conflit de 2017, nous n'avions pas reçu les engagements de la direction sur papier. Lors de la grève de janvier dernier, nous les avions bien eus par écrit. Mais, dans les deux cas, la direction n'a pas respecté les accords."

L'annonce par Brussels Airport qu'Aviapartner ne traiterait aucun vol avant dimanche matin 6h00 n'est pas bien passée auprès des syndicats. L'exploitant de l'aéroport de Zaventem s'était pour cela basé sur les informations de la direction de l'entreprise d'assistance aéroportuaire. "Ils le prennent pour acquis et veulent laisser la porte ouverte à des alternatives. Ils pensent ainsi détourner autant de vols que possible vers Liège, Charleroi, Lille, Paris et les Pays-Bas."