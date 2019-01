Au moins 14 morts dans l'immeuble de l'Oural en Russie

Quatorze corps sans vie ont été retirés des décombres dans lesquels les secouristes travaillent encore et on est toujours sans nouvelles de 27 autres personnes, selon cette source. Un précédent bilan mardi faisait état de neuf morts au moins. Une partie d'un immeuble de neuf étages s'est effondrée dans l'explosion survenue tôt lundi à Magnitogorsk, une ville industrielle de la région de Tchéliabinsk, à quelque 1.700 kilomètres à l'est de Moscou, dans les montagnes de l'Oural.

Près de 1.100 personnes habitaient dans ce bâtiment en béton construit en 1973, à l'époque soviétique. Les secouristes, qui travaillent par un froid glacial, ont dégagé mardi des gravats un bébé de dix mois vivant.