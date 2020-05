Les écoles francophones situées dans les communes à facilités de la périphérie bruxelloise relèvent de l'administration flamande. Elles ne peuvent délivrer le certificat d'études de base (CEB) à leurs élèves.

Ces derniers doivent s'inscrire individuellement à l'épreuve externe du CEB et rejoindre, pour ce faire, les élèves des communes bruxello...

Ces derniers doivent s'inscrire individuellement à l'épreuve externe du CEB et rejoindre, pour ce faire, les élèves des communes bruxelloises. Mais, cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, l'épreuve est annulée dans toutes les écoles francophones de Bruxelles et de Wallonie, où la certification est assurée par les conseils de classe. Quid, dès lors, pour les élèves de la périphérie ? La ministre de l'Enseignement, Caroline Désir (PS), a promis de veiller, par arrêté de pouvoirs spéciaux, à ce que des élèves non inscrits dans une école organisée ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles aient néanmoins la possibilité d'obtenir le précieux sésame. M. La.