Attentat au Musée juif: le compagnon d'une victime pas en état psychologique de venir témoigner

Le compagnon d'Alexandre Strens a déposé un certificat médical pour justifier son absence.

"Je me suis coupé du suivi du procès pour faire mon deuil, avec l'actualité l'angoisse revient, je ne souhaite pas me montrer. Notre relation était discrète, voire taboue. Je ne souhaite pas faire étalage de notre homosexualité par respect pour sa mémoire et sa famille. Il est difficile à concevoir de me retrouver devant les inculpés", a adressé l'ex-compagnon de la victime dans un courrier à la cour.

Ce témoin avait été entendu le lendemain de la tuerie. Il avait expliqué avoir une relation avec Alexandre Strens depuis un an et demi. Il l'avait décrit comme "sociable et n'ayant pas d'ennemi". "Il voulait travailler dans la politique et avait beaucoup d'ambition", avait encore déclaré le jeune homme, qui indiquait ne pas savoir pourquoi la victime se présentait sous un faux nom.