Assises Namur - Francis Estorez écope de 25 ans de prison pour le meurtre de Marc Dascotte

(Belga) Francis Estorez, un Borain de 48 ans et, à un moment donné, proche des Hells Angels, a été condamné mardi à 25 ans de prison pour le meurtre de Marc Dascotte, un jeune homme de 23 ans, fier d'être "prospect", novice dans le langage des Hells Angels et dingue de motos. Les délibérations du jury de la cour d'assises de Namur ont duré plus de six heures.