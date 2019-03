actualité

Assises Bruxelles - Les parties s'accordent sur la gravité de l'état mental de l'accusé

(Belga) L'état mental de Youssouf Bah, accusé du meurtre de son frère devant la cour d'assises de Bruxelles, n'est plus un point d'interrogation. L'expert psychiatre, qui avait estimé juste après les faits que l'intéressé n'était pas atteint d'une maladie mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions, a conclu vendredi qu'il l'est bel et bien à l'heure actuelle. L'avocate générale a estimé qu'il devait être interné.