(Belga) Trois femmes et un bébé sont morts mardi après le naufrage de leur embarcation au large de la Turquie, ont annoncé les gardes-côtes, ajoutant avoir secouru 11 personnes.

Les autorités ont été informées à 03H50 (00H50 GMT) du naufrage d'une embarcation à 1,7 mille nautique de la région de Canakkale (nord-ouest), ont indiqué les gardes-côtes dans un communiqué. Onze migrants en situation irrégulière ont été secourus, mais trois femmes et un bébé ont été retrouvés noyés, selon le communiqué. D'après les témoignages des survivants, 15 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation, ont indiqué les gardes-côtes, ajoutant avoir mis un terme aux recherches. Selon l'agence de presse étatique Anadolu, l'embarcation transportait des personnes originaires d'Iran et d'Afghanistan. La Turquie, qui accueille environ quatre millions de migrants et réfugiés, en grande majorité des Syriens, est un important pays de transit pour ceux qui fuient les conflits au Proche-Orient et cherchent à rejoindre l'Europe, pour la plupart par la Grèce. L'île grecque de Lesbos se trouve à une dizaine de kilomètres seulement de la côte turque où ont embarqué les migrants qui ont fait naufrage mardi. Un accord migratoire conclu en mars 2016 entre Ankara et l'Union européenne pour freiner les traversées de la mer Egée, a considérablement fait chuter les arrivées sur les cinq îles les plus proches de la Turquie. En 2015, plus de 875.000 migrants étaient arrivés sur les îles grecques, selon Ewa Moncure, porte-parole de Frontex, l'agence européenne de protection des frontières. Or, "les chiffres n'ont pas dépassé 40.000 personnes (par an) au cours des deux dernières années", a-t-elle déclaré à l'AFP la semaine dernière. (Belga)