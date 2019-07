Plusieurs ministres et Premiers ministres belges l'avaient déjà avoué à demi-mot et maintenant des documents de l'Otan viennent confirmer ce que l'on sait depuis longtemps: des armes nucléaires américaines sont stockées sur la base aérienne de Kleine Brogel. Retour sur l'un des secrets les plus mal gardés de Belgique.

Un document public de l'Otan confirme que la Belgique abrite des armes nucléaires américaines sur son sol. Le document est un projet de rapport de la commission Défense et Sécurité de l'Otan qui s'était tenue lors de la session de printemps de l'Alliance, du 31 mai au 3 juin derniers, à Bratislava. Le rapport, disponible sur internet, était daté du 16 avril et porte sur la "dissuasion nucléaire". On y lit que "dans le contexte de l'Otan, les États-Unis déploient environ 150 armes nucléaires, en particulier des bombes gravitationnelles B61, en Europe, à bord d'avions à double capacité (capacité conventionnelle et nucléaire, tels que les F-16 belges, NDLR), à la fois américains et alliés. Ces bombes sont stockées dans six bases américaines et européennes - Kleine-Brogel en Belgique, Büchel en Allemagne, Aviano et Ghedi-Torre en Italie, Volkel aux Pays-Bas et Inçirlik en Turquie". Une nouvelle version du rapport a été mise en ligne jeudi dernier. Il y est à présent écrit que "dans le contexte de l'Otan, selon des sources ouvertes, les États-Unis déploient environ 150 armes nucléaires, en particulier des bombes gravitationnelles B61, en Europe, sur des avions à double capacité à la fois américains et alliés. Les alliés européens souvent cités comme exploitant de tels avions sont la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie".

...