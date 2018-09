Apprendre la bienveillance dès 5 ans, c'est le pari de cette école bruxelloise

" Le continent est traversé par la prise de pouvoir des partis du rejet, des radicalismes et du populisme ; les sociétés sont en perte de cohésion sociale et de destinée commune. " Constat posé, Claude De Lathouwer, médecin spécialiste en stomatologie, ex-directeur d'hôpital, avance une solution : " Il y a un besoin urgent de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. " Il faut donc, à ses yeux, s'y entraîner. Dès la troisième maternelle, " parce que l'éducation demeure la voie royale et qu'à cet âge, les petits sont moins formatés que ceux qui les éduquent. "

