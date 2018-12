Anvers baptise son accord "La Grande Convergence" pour une ville durable et de proximité

L'équipe N-VA, Open Vld, sp.a s'engage pour une politique de ville durable et de proximité. Les nouveaux échevins ne sont pas encore connus. Ils ne seront désignés qu'après la validation de l'accord par les congrès des partis de la nouvelle majorité. L'arrivée des socialistes dans la nouvelle majorité amène l'introduction de tests de situation pour mettre au jour les cas de discrimination, la construction ou la rénovation de 5.000 logements sociaux, et l'obligation d'attestations de conformité en cas de mise en location d'un logement, en débutant par les quartiers où la situation est la plus précaire.

Le centre-ville sera interdit au maximum à la voiture, notamment via une offre dynamique de parkings pour les visiteurs, et la réservation du stationnement en rue aux seuls riverains, services de secours et visiteurs fonctionnels. Des mesures seront prises en vue de la construction d'un pont cyclable au-dessus de l'Escaut. Des "stadsmariniers" (superfonctionnaires de la Sécurité) seront engagés, avec des compétences accrues dans les quartiers, le réseau de caméras de surveillance sera étendu, y compris en recourant aux drones. Des mesures seront prises en matière d'infrastructures pour garantir la sécurité routière. Des monuments seront rénovés.

Enfin, les normes de basse émission seront renforcées et la piste d'un "taxshift écologiste" pour le port sera étudiée. Six ans après avoir chassé les socialistes de la métropole - où ils étaient au pouvoir depuis 90 ans- , le président des nationalistes flamands conclut une alliance avec eux, malgré une campagne électorale marquée par de fortes tensions entre les deux partis. "Nous avions un but commun, en l'occurrence l'inclusion, et nos divergence portaient seulement sur la façon d'y arriver", a-t-il expliqué. Selon lui, cette coalition sera une opportunité pour "entretenir une autre conversation avec tous les habitants d'Anvers". "Nous allons mener une gestion cohérente et stable et nous exécuterons loyalement ce qui se trouve dans l'accord. J'ai appris à connaître personnellement les différents négociateurs.

Le respect et la confiance mutuels se sont développés au fur et à mesure", a-t-il ajouté. Ces dernières semaines, des réticences se sont exprimées chez les socialistes flamands à propos de ces négociations, singulièrement après la crise fédérale et la campagne choc de la N-VA contre le Pacte des Nations unies sur la migration. La cheffe de file sp.a à Anvers, Jinnih Beels, se sent toutefois sereine avant le congrès de la section locale du sp.a qui doit avaliser l'accord. "J'espère que nos membres verront que nous avons imprimé notre marque dans cet accord. Ce furent des négocations longues et difficiles mais nous avons trouvé un terrain commun pour rendre la ville plus juste, plus sociale et plus durable", a-t-elle dit.