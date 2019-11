Les Belges de Youth for Climate (YFC), Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et sa soeur aînée Josefien Hoerée, annoncent lundi matin qu'elles ne se rendront pas à la COP25 à Madrid, alors qu'elles sont actuellement au Brésil dans la forêt amazonienne.

La réunion de l'ONU sur le climat, COP 25, se tiendra dans la capitale espagnole Madrid début décembre, après l'annulation par le Chili en raison des tensions sociales qui secouent ce pays d'Amérique latine.

"Anuna, Josefien et moi n'atteindrons pas la COP25", annonce Adélaïde Charlier dans un communiqué publié lundi matin. "Nous n'y arriverons que si nous prenons l'avion, mais ce n'est pas une option dans le cadre de ce projet (...) C'est une délégation de jeunes de YFC-Belgique qui se rendra à la COP. Ils dénonceront la responsabilité de nos politiciens et leur manque d'ambition." Les militantes entendent continuer à naviguer avec des autres militants vers la Martinique pour "organiser une téléconférence pendant les deux semaines complètes de la COP".

"Cela signifie que YFC est représenté sur place, ainsi que digitalement. Nous pouvons soutenir la délégation et la coordonner en ligne sans avoir à prendre l'avion", poursuivent les Belges qui admettent "une décision difficile à prendre" . Elles pointent néanmoins le fait que la COP organisée à Madrid est en fin de compte "une bonne nouvelle pour nos ministres du climat": "Ils peuvent maintenant facilement prendre le train. De cette façon, ils contribuent à la solution et non au problème".