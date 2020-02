L'annonce d'un stage au parlement européen des figures de proue de Youth for Cimate suscite des réactions hostiles : les masques tombent, dit-on.

Anuna De Wever et Adelaïde Charlier, les figures du mouvement Youth for Climate en Belgique francophone, font un pas vers la politique, deux semaines après leur retour d'un voyage de trois mois en Amérique latine. Dimanche, la première nommée a diffusé un communiqué annonçant que les deux jeunes femmes effectueraient un stage au parlement européen, dans les rangs de Groen. "La jeunesse marche pour le climat depuis plus d'un an, précise ce texte. Des changements arrivent, mais c'est loin d'être assez. Nous devons continuer à mettre la pression par tous les moyens possibles." Ce stage leur permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de la politique. "Youth for Climate soutient cette opportunité d'apprendre et d'avoir de jeunes voix à la table de négociations", précise le communiqué.

pic.twitter.com/q7iC4ap1Dq — Anuna De Wever Van Der Heyden (@AnunaDe) February 2, 2020

Les réactions se multiplient depuis dimanche soir. Certains soutiennent l'initiative et soulignent qu'il n'est pas rare de voir des jeunes effectuer de tels stages. Dans les rangs écologistes, l'enthousiasme est réel comme en témoigne un message du député Mathieu Daele.

Youth power is always welcome 🌱https://t.co/ebZ7Hycy1W — Matthieu Daele (@MattDaele) February 3, 2020

Mais d'autres estiment que "les masques tombent" et que cette décision nuit à l'image d'indépendance des jeunes femmes et de leur mouvement. La charge vient, faut-il s'en étonner, des rangs de la N-VA. "Cela a le mérite de la clarté", estime la députée Sophie De Wit. Mais ce n'est pas la seule voix à s'élever en ce sens. Les mois passent et la mobilisation des jeunes, qui prend désormais d'autres formes, ne cesse de susciter la polémique, l'enthousiasme ou le rejet.

Weldra start Anuna De Wever een stage bij de Europese groene fractie.

Dit heeft, na de verontwaardiging vorig jaar over onderstaand artikel, alvast het voordeel van de duidelijkheid.

Het gaat haar goed bij groen. pic.twitter.com/IJSMr6FQ8U — Sophie De Wit (@DeWitSophie) February 2, 2020

Anuna De Wever et Adelaïde Charlier, les figures du mouvement Youth for Climate en Belgique francophone, font un pas vers la politique, deux semaines après leur retour d'un voyage de trois mois en Amérique latine. Dimanche, la première nommée a diffusé un communiqué annonçant que les deux jeunes femmes effectueraient un stage au parlement européen, dans les rangs de Groen. "La jeunesse marche pour le climat depuis plus d'un an, précise ce texte. Des changements arrivent, mais c'est loin d'être assez. Nous devons continuer à mettre la pression par tous les moyens possibles." Ce stage leur permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de la politique. "Youth for Climate soutient cette opportunité d'apprendre et d'avoir de jeunes voix à la table de négociations", précise le communiqué.Les réactions se multiplient depuis dimanche soir. Certains soutiennent l'initiative et soulignent qu'il n'est pas rare de voir des jeunes effectuer de tels stages. Dans les rangs écologistes, l'enthousiasme est réel comme en témoigne un message du député Mathieu Daele.Mais d'autres estiment que "les masques tombent" et que cette décision nuit à l'image d'indépendance des jeunes femmes et de leur mouvement. La charge vient, faut-il s'en étonner, des rangs de la N-VA. "Cela a le mérite de la clarté", estime la députée Sophie De Wit. Mais ce n'est pas la seule voix à s'élever en ce sens. Les mois passent et la mobilisation des jeunes, qui prend désormais d'autres formes, ne cesse de susciter la polémique, l'enthousiasme ou le rejet.