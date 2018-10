Anne Ruwet: "Le foot, c'est un film permanent!"

Supporters des Diables Rouges et aficionados de la Champions League, c'est elle qui vous accueille le soir sur le petit écran. Une femme, oui. " Mais je ne veux en aucun cas être un symbole, déclare tout de go Anne Ruwet. Je veux qu'on me juge sur mes qualités, c'est tout, et je travaille énormément pour être crédible. " Cette Liégeoise, qui vit aujourd'hui à Bruxelles, a démarré sa carrière à Standard TV. Elle est arrivée à RTL-TVI sur recommandation de Stéphane Pauwels. Elle y occupe le devant de la scène depuis la rentrée, en raison des ennuis judiciaires de son mentor. De cela, pas un mot, car le sujet est devenu un tabou au sein de la chaîne privée. Au sujet du foot, en revanche, elle est intarissable.

...