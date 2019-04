Amende salée à la SNCB

La députée Annick Lambrecht (SP.A) dénonce le fait que la SNCB réclame à un voyageur "souffrant de problèmes psychiques" une amende de 30 000 euros pour cause de resquille. Elle accuse l'entreprise publique de participer ainsi au "business de la dette".

Netwerk tegen Armoede et l'Union flamande des villes et communes (VVSG), dit-elle, réclament également une politique d'imposition et de recouvremen...