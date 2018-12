Aline Zeler: "D'un coup, le sport féminin a pris une nouvelle ampleur"

Elle a 35 ans, 109 caps internationales avec les Red Flames et un paquet de souvenirs dans le rétro. Celle de la petite et de la grande histoire du foot féminin en Belgique. Depuis peu à l'étranger aussi, avec son transfert au PSV Eindhoven. Championne avec le Standard, Saint-Trond et Anderlecht à neuf reprises, toute jeune retraitée de l'équipe nationale, la chef de file du foot féminin en Belgique fait toujours partie des meubles. De ceux dont on risque d'entendre parler encore un petit temps. Sur Vivacité d'abord via son rôle de consultante régulière dans l'émission Complètement Foot. Sur le bord des terrains ensuite, si elle venait à concrétiser cet espoir pas si fou de coacher un jour une équipe masculine sur un petit banc de D1A.

