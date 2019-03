actualité

Ali Bongo a retrouvé le Gabon après des mois d'absence

(Belga) Après des mois d'absence, le président gabonais Ali Bongo Ondimba, victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) fin octobre et en convalescence au Maroc depuis, est arrivé samedi à Libreville, où une foule de sympathisants est venue l'accueillir et surtout le voir, "en chair et en os".

Ali Bongo a retrouvé le Gabon après des mois d'absence © Belga