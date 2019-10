Interrogé par Radio 1, le vice-premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) s'est montré optimiste quant à la formation d'un gouvernement fédéral. Selon lui, les négociations entre N-VA et PS pourraient aboutir d'ici début décembre.

Selon lui, il y a malgré leurs idéologies divergentes plus de similitudes entre N-VA et PS que ce qu'on pourrait penser au premier abord. "Avant les élections on souligne les différences entre les partis, après les élections il faut voir sur quels points on est d'accord", déclare-t-il.

...