Afghanistan: neuf policiers tués dans une attaque des talibans

Neuf policiers afghans ont été tués au cours de la prise d'assaut simultanée par les talibans de deux postes de contrôle à l'intérieur de la ville de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé samedi des responsables officiels.

L'assaut a débuté tôt vendredi et les insurgés islamistes ont ensuite tendu une embuscade à un groupe de policiers accouru en renfort, tuant le chef de la police locale, a déclaré à l'AFP Ahmad Khan Seerat, le porte-parole de la police de Ghazni, précisant que six autres policiers avaient été blessés. Ce bilan a été confirmé par le porte-parole du gouverneur de Ghazni, Arif Noori. L'attaque à l'intérieur même de cette ville de près de 300.000 habitants, qui était brièvement passée sous le contrôle des talibans en août 2018, met en lumière les risques auxquels sont exposées les forces de sécurité locales sur des points de contrôle vulnérables. Sur leur compte Twitter, les talibans, connus pour gonfler les chiffres sur les pertes de leurs adversaires, ont prétendu avoir tué 12 "soldats". Vendredi également, dans la province de Zaboul (sud), quatre policiers ont été tués et deux autres blessés par un "infiltré taliban" qui a ouvert le feu à un poste de contrôle, selon le porte-parole du gouverneur, Gul Islam Seyal. Ces attaques surviennent à un moment où les Etats-Unis cherchent à négocier un accord de paix entre les talibans et le gouvernement de Kaboul, plus de 17 ans après l'intervention américaine pour chasser les combattants islamistes du pouvoir.