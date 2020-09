La commission de l'Intérieur et de la Justice de la Chambre entend l'ancien ministre N-VA de l'Intérieur, ainsi que les commissaires Catherine De Bolle et Marc De Mesmaeker. Le compte-rendu en direct.

Le ministre-président flamand et ex-ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA), ainsi que le commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker, et sa prédécesseure Catherine De Bolle, viennent s'expliquer sur ce qu'ils savaient du décès d'un citoyen slovaque, Jozef Chovanec, en février 2018, après une intervention de la police à l'aéroport de Charleroi, et ce qu'ils ont fait ensuite. Depuis la révélation des images de l'incident dans la presse, l'affaire va de rebondissement en rebondissement et les explications de Jan Jambon n'ont guère convaincu.

L'opposition n'a pas de mots assez durs. Le chef de groupe PS, Ahmed Laoouej, s'interroge sur "l'inertie voire l'impunité" qui semble régner dans ce dossier. Zakia Khattabi (Ecolo) évoque la nécessité d'une culture de la "responsabilité individuelle", suggérant que Jan Jambon devrait démissionner.

#jambongate met en lumière les limites de nos dispositions en matière de responsabilité politique. Il n'existe de fait qu'une responsabilité collective, pour sanctionner un ministre il faut faire tomber un gvt. Il est temps d'y intégrer une responsabilité individuelle #chovanec — Zakia Khattabi (@KhattabiZakia) September 1, 2020

Jan Jambon est le premier à prendre la parole, après quelques querelles de procédure. Plusieurs députés regrettent notamment de ne pas avoir disposé avant la commission les rapports de police nécessaires avant l'audition.

Jan Jambon entame en présentant ses plus sincères condoléances à la famille de Jozef Chovanec. "J'espère qu'un jour, justice sera rendue." Les images publiées dans la presse il y a quinze jours, "étaient neuves en ce qui me concerne", insiste-t-il à nouveau. "Lorsque je les ai visionnées pour la première fois, j'ai été profondément choqué. Je vais toujours défendre l'action de la police, mais ce que je peux voir sur ces images est inacceptable."

Il y a deux ans et demi, souligne-t-il, "je n'avais eu connaissance que d'un rapport sommaire" sur la situation. Il faisait état d'une arrestation difficile et d'une mort quelques jours plus tard, sans plus.

Ce jour-là, le vendredi 23 février 2018, un homme agressif est éloigné d'un avion. A 22h02, le même jour, un rapport médical est demandé et un procès-verbal pour rébellion est rédigé. "Samedi matin, à 4 heures, l'homme est agité et les images que l'on voit sont celles de cette intervention", explique-t-il. Un calmant est administré, puis l'homme est conduit à l'hôpital, où il décède quelques jours plus tard. Le magistrat, en fin d'après-midi, ouvre une instruction pour "homicide involontaire". "Au cabinet, nous recevons une demande de l'ambassadeur slovaque. Le lundi 26 février, un rapport de police est remis à un collaborateur du cabinet, qui le transmet à son supérieur, afin d'établir une fiche pour la réception de l'ambassadeur.

Le 27 février, l'épouse de monsieur Chovanec se constitue partie civile. Le 28 février, le parquet de Charleroi communique à la presse sur le décés. Jan Jambon est informé du décès le 1er mars, mais n'est pas présent lors de la première réception de l'ambassadeur slovaque, le 2 mars. Il le verra finalement le 30 mai, pour "assurer le suivi". "Je vous demande: où était les clignotants?", s'indigne-t-il.

L'ancien ministre de l'Intérieur précise que ni la presse, ni les députés ne s'étaient alarmés à l'époque. "Le rapport fait état d'une intervention difficile et d'une incarcération. Ce rapport ne fait à aucun moment état des faits effroyables que ous avons pu voir. On reproche au cabinet qu'il n'a pas été proactif: c'est tout à fait inexact." Le fait que l'ambassadeur slovaque demande un entretien, c'est tout à fait normal, précise-t-il.

