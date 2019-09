Accros à leur voiture, les Wallons face à "des enjeux de taille" en termes de mobilité

A l'heure où la voiture personnelle est de plus en plus contestée pour des raisons à la fois climatiques et de congestion urbaine, les Wallons semblent accrochés à leur véhicule. Plus de 84% des ménages possédaient au moins une voiture en 2017, et la part de ceux qui en détenaient plusieurs a presque doublé entre 2001 et 2017, atteignant 41%, d'après des chiffres de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps), publiés jeudi.