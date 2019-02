Accord salarial: "J'espère que les politiques vont y réfléchir à tête reposée"

L'accord salarial entre employeurs et employés continue à faire des vagues. Le volet sur les prépensions a déclenché la fureur de l'Open VLD et de la N-VA. Par contre, le MR et le CD&V sont satisfaits. Aussi cet accord est-il électoralement dangereux pour l'Open VLD et la N-VA ", déclare l'économiste du travail Stijn Baert (Université de Gand).