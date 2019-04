Accord politique sur les administrateurs de bpost

(Belga) À moins de deux mois des élections, le gouvernement Michel est parvenu à pourvoir trois mandats au sein du conseil d'administration de bpost, relatent mardi De Tijd et L'Echo. Caroline Ven (CD&V), Laurent Levaux (MR) et Anne Dumont (PS) sont proposés par l'exécutif.

En janvier 2018 sont arrivés à échéance les mandats de Caroline Ven, Laurent Levaux et Luc Lallemand. Le gouvernement devait donc proposer trois nouveaux administrateurs. Mais deux partis de la coalition gouvernementale, le CD&V et la N-VA, ne s'entendaient pas sur le ou la candidate à présenter côté néerlandophone. La sortie de la N-VA du gouvernement, après la crise politique sur le pacte migratoire des Nations unies, a ouvert la voie du déblocage des nominations chez bpost et le CD&V a donc obtenu la reconduction de "son" administratrice. (Belga)