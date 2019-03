Accident sur le ring intérieur à Diegem: pas de blessé

(Belga) L'accident survenu sur le ring intérieur à Diegem n'a pas fait de blessé, ont indiqué les pompiers de la zone Vlaams-Brabant West.

La collision survenue vers 18h30 a impliqué deux voitures, un camion et une camionnette. L'accident a engendré des embarras de circulation. Les automobilistes doivent quitter l'autoroute via la sortie 5 Machelen-Boulevard de la Woluwe et suivre la déviation, a indiqué le centre flamand de gestion du trafic. (Belga)