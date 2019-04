Florence Reuter garde pour priorités la mobilité et le réaménagement du centre de Waterloo, devenu Zone d'enjeu communal. Un statut pour accélérer la réalisation du masterplan... Mais la route est encore longue.

Avec 5 691 voix de préférence aux communales d'octobre dernier, Florence Reuter (MR) a blindé sa légitimité et sa popularité de bourgmestre. Echarpe endossée en 2015 à mi-mandat de Serge Kubla, éjecté pour cause " d'affaires ", elle avait, en trois ans, pris le contrepied de son prédécesseur, notamment par sa volonté de ne plus laisser les promoteurs immobiliers influer sur les orientations de Waterloo.

...