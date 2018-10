A Verviers, le PS devrait mettre fin à 18 ans d'opposition

A la suite du blocage complet entre les composantes de la majorité MR-Ensemble, qui avait décidé de poursuivre l'aventure de concert après 12 ans de gestion, et les autres éventuels futurs partenaires, le MR a décidé de jouer cavalier seul et de lâcher son ancien partenaire de majorité, qui n'avait pas vraiment réussi à décoller dans les urnes, pour s'engager avec le PS, deuxième parti de la Ville.

La nouvelle majorité dispose désormais de 14 sièges (7 pour chacun des partis) sur les 25. "La situation était telle qu'un des deux partenaires allait prendre une autre direction au vu de ce blocage. Avec mes 1.577 et l'appui de la population qui désirait vraiment que je sois bourgmestre, j'ai décidé de reprendre contact avec le PS pour débloquer les choses.

Au regard des programmes, différents thèmes nous rassemblent", assure Viviane Dessart, la nouvelle bourgmestre qui ne fera qu'une mandature à la tête de Visé. Une situation inattendue pour le PS qui rongeait son frein dans l'opposition depuis 18 ans.

"Ce n'est peut-être pas la solution préconisée par les uns et les autres mais nous avons pris nos responsabilités. Nous voulons ramener une touche plus sociale et défendre les villages sous représentés jusqu'alors au collège", développe Francis Theunissen fort de 1.069 voix. Au PS, Ernur Colak et Nadine Lach devraient entrer au collège et rejoindre les réformateurs Xavier Malmendier, Mathieu Ulrici et Marcel Neven, l'ancien bourgmestre qui ne devrait siéger qu'un an.