À quand les transports en commun gratuits en Belgique ?

Bonjour ! Bonjour. Bonjour... " Et si la gratuité rendait poli ? " Peut-être que les gens sont plus sympas qu'avant ", acquiesce le chauffeur de la ligne C3 en rendant la politesse aux usagers qui embarquent. Sans gommer sa moue dubitative pour autant. C'est que les transports en commun gratuits à Dunkerque, il était contre. " Pas mal de mes collègues pensent comme moi, certifie ce quinquagénaire. Un ticket de bus, c'est un bien de consommation comme un autre. On ne commencerait pas à offrir des paquets de cigarettes ou des baguettes, hein ? Avant, c'était déjà pas cher. 1,40 euro le trajet, 3,50 la journée. Pour les cassos (sic), il y avait même des abonnements à sept euros par mois. " OK, son job n'a pas changé, si ce n'est qu'il ne manipule plus d'argent, que c'est un peu plus sécurisant et que ça fait gagner du temps. Pas ça qui va le convaincre pour autant.

...