A nouveau six ans de maïorat à Anvers, c'est le plan de De Wever

Dans le cas où il est à nouveau élu bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever planifie de rester six ans à la tête du "Schoon Verdiep" (l'hôtel de ville d'Anvers) et non de siéger au gouvernement, a-t-il assuré jeudi lors d'une session en direct sur Facebook.