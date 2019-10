Les graffitis plaisent aux uns autant qu'ils déplaisent aux autres. Art véritable ou vandalisme qualifié, Liège n'échappe pas à la tendance, qu'elle tente bon gré mal gré de canaliser. Entre répression et mise à disposition de moyens d'expression.

Sisyphe des temps modernes, la brigade antigraffitis parcourt Liège où elle chasse les graffitis et traque les tagueurs. Une mission quotidienne et répétitive, et un problème insoluble. Arrêts de bus, entrepôts désaffectés ou devantures de commerces, les cibles sont inépuisables et les auteurs, infatigables. C'est que, pour un même tagueur, on compte parfois de nombreux graffitis, à l'instar du Liégeois BTC (pour Brûle tes cahiers) interpellé en flagrant délit en 2015 et poursuivi comme étant l'auteur de pas moins de 296 tags à travers la ville...