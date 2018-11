À Liège, comment les Filles de la croix se sont progressivement effacées

Née en 1782 et avant-dernière de six enfants, Jeanne Haze semblait prédestinée à un avenir radieux, au sein d'une famille unie et aisée. Son père faisait partie du tout premier cercle autour de François- Antoine-Marie de Méan, le prince-évêque de Liège. Mais la Révolution complique les choses : la famille Haze connaît l'exil, la dislocation, les deuils, la perte de ses biens. Jeanne tient bon, se forgeant une personnalité où l'attention aux problèmes d'autrui et l'aide active aux plus démunis prennent de plus en plus d'ampleur. Au quotidien, elle et sa soeur Fernande survivent grâce à des petits travaux de broderie et quelques cours à domicile.

...