À Anvers, attention au troisième larron: le PVDA et le Vlaams Belang tentent leur chance

Une coalition monstrueuse. Le week-end dernier, Bart De Wever a utilisé l'expression pour la première fois. Si elle sonne bien, elle a une connotation très négative, et c'était évidemment l'intention du plus grand communicateur politique de notre époque. C'est une manière pour De Wever d'avertir l'électeur du centre anversois que chaque voix qui ne va pas à sa N-VA risque d'être un élément d'une administration de "gauche". Cette union anti-N-VA très large ne se compose pas uniquement de partis du centre tels que le CD&V et l'Open VLD et de Groen et le sp.a, mais aussi du PTB d'extrême gauche. Mais quel Anversois voudrait d'un Venezuela sur l'Escaut ? Dans la logique de la coalition monstre, tout parti (moins le Vlaams Belang) est donc un allié potentiel du PVDA (PTB).

...