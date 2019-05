Dimanche, 90% des Belges ont voté pour l'élection de la Chambre, ressort-il des chiffres publiés par le SPF Intérieur. Ils étaient 8.167.709 à être inscrits et 7.218.633 se sont exprimés dans l'isoloir ou par procuration. La proportion est stable par rapport à 2014 où elle s'établissait à 89,68%.

La part de votes blancs ou nuls augmente dans le vote en Belgique, pour passer de 5,77% à 6,07%.

Le nombre de citoyens qui n'ont pas voté est plus important à Bruxelles et en Wallonie. Pour 588.203 inscrits pour l'élection du parlement bruxellois, l'on recense 490.917 bulletins déposés (83,46%) et parmi eux 32.643 votes blancs ou nuls, soit 6,65% (+1,3%). Pour le parlement wallon, sur 2.563.033 électeurs inscrits, l'on recense 2.220.443 bulletins (86,63%), dont 185.630 nuls ou blancs, soit 8,36%.

Pour le parlement flamand, le nombre d'électeurs inscrits s'élève à 4.838.566 unités et l'on recense 4.459.064 bulletins déposés, soit 92,53%. La proportion de bulletins blancs ou nuls est de 4,95%.