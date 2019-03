7.000 personnes manifestent à Liège pour défendre le climat

(Belga) Quelque 7.000 personnes ont participé ce dimanche à Liège à une Marche pour le climat délocalisée. Parti peu après midi de la gare des Guillemins, le cortège est passé par le boulevard d'Avroy et le boulevard de la Sauvenière pour arriver Place Saint-lambert. En bout de parcours, les manifestant ont rejoint le festival 'Nourrir Liège', pour la transition alimentaire. Estimés à 2000 au départ, le nombre de manifestants n'a fait qu'augmenter tout au long du parcours, pour finalement arriver à un chiffre de 7.000 personnes à l'Esplanade Saint-Léonard, selon la police.

"A la suite de la manifestation à Bruxelles, en décembre dernier, nous avons décidé de nous lancer dans un projet ancré à Liège. C'est une décentralisation du mouvement, avec des revendications nationales mais aussi locales", a expliqué Vanessa Lallemand, instigatrice de la marche avec Sébastien Morant. "Liège est une des villes où le nombre de jours avec une mauvaise qualité de l'air est le plus élevé. Cela a un impact néfaste sur tout le monde, en particulier sur les personnes sensibles comme les enfants ou les personnes âgées", a de son côté souligné Noé Lecocq, chargé de mission à la Fédération Inter-Environnement Wallonie au cours des discours prononcés en début de manifestation. "Il faut une vraie politique pour réduire la voiture en milieu urbain et développer les transports en communs ou le vélo. Il est tout à fait possible de revenir à des pratiques plus saines", a-t-il ajouté. (Belga)