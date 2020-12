Le nombre de résidents contaminés s'élève finalement à 59 au sein de la maison de repos de Mol qui est devenue un foyer de coronavirus après une visite de Saint-Nicolas aux résidents. Les résultats des tests ont été communiqués samedi par le groupe Armonea qui gère l'établissement.

"Maintenant que nous savons qui a effectivement été contaminé, nous pouvons prendre des mesures supplémentaires", a indiqué un porte-parole du groupe Armonea.

Le fils d'un résident avait endossé le costume du Grand Saint pour divertir les pensionnaires du home Hemelrijck. Quelques jours après cette activité, des dizaines de personnes ont été testées positives au coronavirus.

L'enquête est en cours, mais les autorités communales reprochent d'ores et déjà une erreur de jugement de la part de la maison de soins. Les activités de saint Nicolas étaient en effet interdites et l'institution du groupe Armonea ne s'était pas concertée avec la cellule de crise. "Sinon, nous aurions remis un avis négatif", a commenté samedi le bourgmestre Wim Caeyers.

La direction de l'établissement précise, de son côté, que le saint n'a visité aucune chambre particulière. Ses déplacements se sont limités aux espaces communs. Il se tenait à distance des résidents et ne restait que quelques minutes au même endroit tout en conservant son masque, de même que les résidents. Aucun cadeau n'aurait été remis.

La direction de la maison de repos a été pointée du doigt par l'administration communale de Mol qui dénonce "une organisation totalement irresponsable", après la diffusion de photos de la visite du grand saint. "Il s'agit en outre d'un bénévole qui est lié de près à la maison de repos. Certaines personnes déguisées en Père Fouettard sont allés dans les chambres des résidents et ont distribué des cadeaux mais il s'agissait de collaborateurs de la maison de repos", précise-t-on encore.

"Maintenant que nous savons qui a effectivement été contaminé, nous pouvons prendre des mesures supplémentaires", a indiqué un porte-parole du groupe Armonea. Le fils d'un résident avait endossé le costume du Grand Saint pour divertir les pensionnaires du home Hemelrijck. Quelques jours après cette activité, des dizaines de personnes ont été testées positives au coronavirus. L'enquête est en cours, mais les autorités communales reprochent d'ores et déjà une erreur de jugement de la part de la maison de soins. Les activités de saint Nicolas étaient en effet interdites et l'institution du groupe Armonea ne s'était pas concertée avec la cellule de crise. "Sinon, nous aurions remis un avis négatif", a commenté samedi le bourgmestre Wim Caeyers. La direction de l'établissement précise, de son côté, que le saint n'a visité aucune chambre particulière. Ses déplacements se sont limités aux espaces communs. Il se tenait à distance des résidents et ne restait que quelques minutes au même endroit tout en conservant son masque, de même que les résidents. Aucun cadeau n'aurait été remis.La direction de la maison de repos a été pointée du doigt par l'administration communale de Mol qui dénonce "une organisation totalement irresponsable", après la diffusion de photos de la visite du grand saint. "Il s'agit en outre d'un bénévole qui est lié de près à la maison de repos. Certaines personnes déguisées en Père Fouettard sont allés dans les chambres des résidents et ont distribué des cadeaux mais il s'agissait de collaborateurs de la maison de repos", précise-t-on encore.