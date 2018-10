45 millions d'euros pour les infrastructures sportives bruxelloises

Cet appel englobe une enveloppe de 46,8 millions d'euros destinés à financer des projets sur les trois prochaines années, a précisé vendredi la secrétaire d'Etat Fadila Laanan (PS), en charge de ce dossier.

Selon celle-ci, depuis le début de la législature, 87 projets communaux ont été soutenus, pour un montant total de 26 millions d'euros. Le budget est aujourd'hui quasiment doublé et la procédure d'octroi des subsides a été simplifiée.

"La communication entre administrations est améliorée, les budgets sont augmentés et les communes peuvent même être soutenues à hauteur de 100% si certains critères sont rencontrés. Mes priorités concernent notamment une meilleure accessibilité aux personnes porteuses de handicap, l'extension des horaires d'ouverture des infrastructures et la conformité aux normes énergétiques et environnementales des bâtiments", a détaillé la secrétaire d'État.

Par ailleurs, le gouvernement bruxellois a également approuvé le lancement d'un second appel à projets, ciblant lui plus particulièrement les équipements dits "de proximité". L'initiative est dotée d'un montant de 1,3 million d'euros pour l'année 2018.

D'après Fadila Laanan, depuis sa première édition en 2015, cet appel à projets a déjà permis de soutenir 67 initiatives locales, pour un montant total de 3,56 millions d'euros: acquisition d'engins de fitness, de barres de street workout, aménagement de terrains de foot ou de basket aux quatre coins de la capitale.

"Je veux faire en sorte que chaque habitant puisse pratiquer du sport près de chez lui. Il est donc essentiel de développer, en plus des infrastructures de grande taille, d'autres plus petites dans les quartiers", a conclu Fadila Laanan.